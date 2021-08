Noch Hoffnung für Post und Büdchen

Bünde

Vielleicht kann die Post in Holsen doch genau dort bleiben, wo sie jetzt ist: im Büdchen an der Rödinghauser Straße. Eigentlich stand schon fest, dass am 30. September Schluss sein soll, denn Michael Fliegert braucht die Räume zur Erweiterung seines Unternehmens „Brandschutz Bünde“.

Von Kathrin Weege