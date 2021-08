Noch immer ein Tabuthema

Paderborn

„Bei mir war das stärkste Indiz für eine Depression, dass ich keine Gefühle mehr hatte. Das war so, als wäre man in Watte gepackt.“ Valentin Felmern hat dunkle Zeiten in seinem Kopf erlebt. Jetzt klärt er mit anderen bei der „Mut-Tour“ über das Phänomen Depression auf. Am Freitag machten drei Frauen und zwei Männer Station in Paderborn. Sie fuhren nicht einzeln zum Marktplatz, sondern auf Tandems als Symbol für Gemeinschaft.

Von Dietmar Kemper