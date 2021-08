Noch kein Grundstück verkauft

Auf dem 14.000 Quadratmeter großen Areal sollen 21 Grundstücke entstehen. Das Neubaugebiet liegt an der Stelle, an der 2016 die Gebäude der alten Möbelfabrik Schmidt abgebrochen wurden. Die neuen Grundstücke will Pahl in Größen zwischen 500 und 700 Quadratmetern vermarkten.

