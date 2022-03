Noch kein Schülerticket in Willebadessen

Die Debatte über die Einführung eines Schülertickets in Willebadessen wird, wie von der Stadtverwaltung vorgeschlagen, zunächst an die Fraktionen verwiesen. Dafür hat der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport der Eggestadt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig votiert.

In den Klausurtagungen zum Haushalt für das Jahr 2022 soll das Ticket-Thema beraten werden. Im Schulausschuss stellten Vertreter der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) derweil vor, was das Ticket kostet und wie es funktioniert. Dafür waren Udo Wiemann, Geschäftsführer des VPH, und Christina Wiederhold, Leiterin der Abteilung Schulverkehre und Schülertickets des VPH, in die Zehntscheune nach Willebadessen gekommen. Sie versuchten die Politiker von den Vorzügen der Teilnahme an einer Pilotphase zu überzeugen.