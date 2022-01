Noch keine heiße Spur

Das hat Bürgermeister Josef Suer­mann in seinen 30 Jahren bei der Stadt noch nicht erlebt – dass auf einmal so viele Ortsschilder in der Großgemeinde Marienmünster quasi über Nacht verschwunden sind. Einfach dreist abgeschraubt und mitgenommen.

Zuletzt kam es mehrfach vor, dass ein Diebstahl von Ortstafeln im Stadtgebiet angezeigt werden musste. Oktober 2021 verschwand bereits eine Ortstafel in Bredenborn (Ortsausfahrt Liboristraße). Diese wurde noch im selben Monat neu beschafft und von Mitarbeitern des Bauhofes angebracht. „Das Schild wurde nun schon wieder entwendet“, so die Stadt. Weiterhin wurden in Bredenborn (Kirchweg am Friedhof, Richtung Biogasanlage) ein Ortsschild und ein Verkehrszeichen am Pfosten abgeschnitten.

Das Verkehrszeichen fand man später im Graben. Auch die Ortstafel in Papenhöfen (Blockhütte) fehlt – ebenso in Vörden (am Schloss). Eine weitere Tafel wurde in Großenbreden (Richtung Bauhof) geklaut. Bisher fehlt die heiße Spur – obschon die Stadt eine Belohnung in Höhe von 150 Euro ausgesetzt hat. „Aber es gab auch keine neuen Fälle“, wie Bürgermeister Suermann auf Anfrage betonte. „Unsere Hoffnung ist, dass eine Sensibilisierung stattfindet!“ Deswegen sei man auch an die Öffentlichkeit herangetreten, denn es sei kein „Dumme-Jungen-Streich“. Es kann nun bis zu drei Wochen nach Bestellung dauern, bis die Ersatzschilder (einzeln bedruckt, Materialkosten ca. 130 Euro) ankommen. Bis dahin bleiben die Halterungen leer.

Übrigens: Auch im Kreis Paderborn sind Ortsschilder (Bad Wünnenberg, Haaren, Fürstenberg) verschwunden.