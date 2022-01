Noch mehr Sicherheit wegen Omikron

Das Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen ist laut Geschäftsführung gut durch das Corona-Jahr 2021 gekommen

Die Omikron-Variante sei aber in Einzelfällen bei Routine-Abstrichen zur Patientenaufnahme nachgewiesen worden. Diese Patienten seien dann auf der Normalstation isoliert worden oder in Fällen, in denen dies vertretbar gewesen sei, zunächst zum Auskurieren nach Hause geschickt worden, bevor die im HDZ NRW geplante Behandlung begonnen habe.