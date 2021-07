Noch wird per Hand sortiert

Herford

Sie sind rund, eckig oder gezackt: Egal ob Klamotten, Elektronik oder Spielzeug in den Plastikverpackungen steckt: Diese Warensendungen – „Chinatüten“ genannt – werden immer mehr. Die Post reagiert auf den Internetboom und investiert in Herford Millionen in neue Infrastruktur.

Von Moritz Winde