Nora Wieners vorn mit dabei

Nora Wieners, SPD-Landtagskandidatin aus dem Kreis Höxter, ist am Samstag bei der Landesdelegiertenkonferenz auf den Platz 28 der Landesliste ihrer Partei gewählt worden.

„Das Ergebnis eröffnet gute Chancen für den Kreis Höxter, demnächst besser in Düsseldorf vertreten zu werden“, kommentiert dies Kreisvorsitzender Helmut Lensdorf. „Unser Mut ist belohnt worden. Nora Wieners ist neu unter den Kandidierenden und gleichzeitig die Jüngste der ersten 30 dieser Landesliste“, erklärt Lensdorf.

„Dieser große Zuspruch aus der gesamten Landes-Partei begeistert mich. Die SPD nimmt die Aufbruchstimmung gerade auch im Kreis Höxter wahr. Und wir bekommen eine Chance“, so Nora Wieners. „Es kommt jedoch auf jede Stimme für Nora an. Die Landtagswahl im Kreis Höxter ist jetzt so spannend wie selten zuvor“, ergänzt der SPD-Kreisvorsitzende Helmut Lensdorf.