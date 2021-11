Nora Wieners will in den Landtag

Die Kreistagsabgeordnete Nora Wieners (29) aus Warburg soll nach dem Willen des SPD-Kreisvorstandes in den Landtagswahlkampf ziehen. Am Donnerstag soll sie bei einer Wahlkreiskonferenz in der Stadthalle Brakel offiziell nominiert werden.

Angaben von SPD-Kreischef Helmut Lensdorf ist Wieners die einzige Bewerberin. Sie sei vom Kreisvorstand einstimmig vorgeschlagen worden. Nora Wieners ist in Natingen aufgewachsen und lebt seit einigen Jahren in Warburg. Beruflich ist sie als Bereichsleiterin in der Netzwerk Lippe gGmbH verantwortlich. Dort kümmert sie sich schwerpunktmäßig um die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Arbeitsmarkt.

Nora Wieners war bei der Kreistagswahl im vergangenen Jahr als Spitzenkandidatin ihrer Partei ins Rennen gegangen. Zahlreiche Wahlkampfauftritte absolvierte sie an der Seite des Landratskandidaten Lensdorf. Beide warben seinerzeit für ihr Konzept der 3B-Häuser, Einrichtungen in denen sich Beruf, Bildung und Betreuung unter einem Dach verbinden lassen sollten. Nach der Wahl zog sie in den Kreistag ein und ist seither stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Darüber hinaus ist sie ebenso Vize-Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten.

Wenn sie am Donnerstag offiziell nominiert wird, tritt sie im Kampf um das Direktmandat gegen Bäckermeister Matthias Goeken (56, CDU) an, der den Kreis seit fast fünf Jahren als direkt gewählter Abgeordneter in Düsseldorf vertritt. Dem Bad Driburger wird auch bei der kommenden Wahl die Favoritenrolle zugeschrieben. Goeken holte den Wahlkreis 2017 mit 50,8 Prozent der Erststimmen. Marcel Franzmann (SPD) aus Bühne kam auf 27,5 Prozent. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen findet am 15. Mai 2022 statt.