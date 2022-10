Norbert Röttgen in Paderborn: „Krieg darf sich nicht lohnen“

Norbert Röttgen trägt sich vor seinem Vortrag in das Goldene Buch der Stadt ein. Mit dabei sind (von links) Bundestagsabgeordneter Carsten Linnemann, Rudolf Wansleben (Vorsitzender Bürgerverein), Bürgermeister Michael Dreier und Landrat Christoph Rüther.

Der Paderborner Bürgerverein mit seinem Vorsitzenden Rudolf Wansleben hatte am Freitagabend in das Historische Rathaus geladen. Bürgermeister Michael Dreier begrüßte viele lokalpolitisch bekannte Gesichter. Den geladenen Ehrengast Prof. Dr. Norbert Röttgen kündigte der Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann an. Beide waren gemeinsam aus Berlin angereist.