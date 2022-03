Nordstraße/Kök als Abkürzung unbeliebt machen

Die Durchfahrt ist zwar nur Anliegern erlaubt, aber über Nordstraße und Kök in Werther rollen dennoch viele Autos, deren Insassen nur das eine Anliegen haben: Abkürzen. Das soll sich ändern.

Ergebnis der Verkehrszählung liegt jetzt vor – Stadt Werther will Straßenraum umgestalten, um Durchgangsverkehr abzuhalten

Die Tempo-30-Markierung wird längst nicht von jedem beachtet. Mit baulichen Maßnahmen will die Stadt Werther den Bereich Nordstraße / Kök als Abkürzungsstrecke unbeliebt machen.

Sie wollen die Wartezeit vor der Ampelkreuzung sparen und schneller zur Landstraße Richtung Borgholzhausen kommen. Oder bedingt auch in umgekehrter Richtung. Anwohnerinnen und Anwohner der Nordstraße hatten das in einem Antrag an den Anregungs- und Beschwerdeausschuss im Juni vergangenen Jahres moniert.