Werther-Theenhausen/Häger

Wenn die Luft erst raus ist, kommt man kaum in die Gänge. Das gilt für das Leben im allgemeinen und für Radtouren erst recht. In Werther können Fahrradfahrer jetzt auftanken: An drei Service-Stationen können die Reifen wieder aufgepumpt und bei Bedarf auch geflickt werden.

Von Margit Brand