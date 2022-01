Note eins für Kinder und Lehrer

Die Grundschulen in ganz NRW waren in dieser Woche einem Stress-Test, der durch eine E-Mail des Schulministeriums ausgelöst worden ist, ausgesetzt. Spät abends erreichte die Grundschulen eine Anordnung für ein neues Testverfahren in Zeiten von Omikron. Kritik und Unmut an den Grundschulen des Kreises Höxter waren groß. Es hat sich trotzdem gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Schulleitungen, Lehrer, Eltern und vor allem Kindern an den heimischen Schulen funktioniert.

Test-Wirrwarr: Die Klasse 3c der Grundschule am Nicolaitor in Höxter steht stellvertretend für alle in dieser Woche betroffenen Grundschüler und Grundschullehrer im Kreis Höxter.

Massive Kritik, Enttäuschung, Wut, Fatalismus, Galgenhumor, Resignation. Schulleiter, Lehrer, Eltern und vor allem Kinder der Grundschulen waren in dieser Woche einem Chaos- und Stress-Test ausgesetzt. In der herausfordernden Situation ist im Kreis Höxter in jeder Hinsicht deutlich geworden, wie geschult, flexibel und eingespielt Lehrer, Schüler und Eltern in der Pandemie inzwischen sind. Auf der anderen Seite ist das Gesundheitsrisiko aufgrund der Dauerbelastung für alle Beteiligten hoch. Zumindest zeitliche Grenzen gibt es vor der Prämisse des Präsenzunterrichts nicht mehr. Das NRW-Schulministerium hat diese Erkenntnisse mit einer E-Mail, die am Dienstagabend um 22.14 Uhr in den Grundschulen eingetroffen ist und bereits mit Unterrichtsbeginn am Mittwoch umgesetzt werden sollte, zusätzlich provoziert.