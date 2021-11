Notfallübung: Krawallmacher zündet Brandsatz

Großalarm am Flughafen Paderborn mit mehr 200 Beteiligten

Paderborn

Rauch und Qualm dringen aus dem Flughafenterminal, in einem Flugzeug liegt eine schwer verletzte Frau und auf dem Vorfeld wird ein Brandsatz gezündet: Es sah dramatisch aus, was sich am Freitagabend auf dem Flughafen Paderborn abspielte. Zum Glück war es nur eine groß angelegte Übung.

Von Jörn Hannemann