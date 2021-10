Im ersten Corona-Jahr in NRW 3,8 Prozent mehr Tote

Im Corona-Jahr 2020, als es noch keine Schutzimpfung gab, starben in Nordrhein-Westfalen 3,8 Prozent mehr Menschen als im Jahr zuvor. Das teilte der Landesbetrieb für Statistik am Freitag mit.

Die Auswertung der Todesursachen aller in NRW Verstorbenen ergab, dass 3,4 Prozent der Toten Corona zum Opfer gefallen waren. Deshalb gilt als gesichert, dass es 2020 in NRW eine Übersterblichkeit durch Corona von mehr als drei Prozent gab. Sie wäre noch höher, hätte es nicht Schutzmaßnahmen von der Abstandspflicht bis zum Lockdown gegeben. In Ostwestfalen-Lippe lag die Todesursache Corona in drei Kreisen über dem Landesschnitt: Gütersloh (3,5 Prozent), Paderborn (3,6) und Lippe (3,9).