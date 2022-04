NRW: Jeder Zehnte lehnt Corona-Politik ab

Der Bericht des Verfassungsschutzes NRW nutzt auch Informationen des Landeskriminalamts und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Demnach nahm beispielsweise ein mutmaßlich in der Querdenker-Szene beheimateter Polizist der Kreispolizei Siegen 2021 in Uniform an einer Demo in Berlin teil. Er ist laut Innenministerium der Auffassung, es würden faschistische Machtstrukturen etabliert. Inzwischen wissen die Behörden, dass er auch am „Sturm auf den Reichstag“ im August 2020 beteiligt war. Der Polizist ist suspendiert, das Disziplinarverfahren läuft.

