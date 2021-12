Nun geht‘s wirklich in den Ruhestand

Einmal war er schon im Ruhestand. Dann kehrte er für neun Jahre ins Arbeitsleben zurück. Doch am 30. Dezember ist endgültig Schluss. Dann hängt Dr. Michael Klessing den Arztkittel wirklich an den Nagel. Mit 74 Jahren. Dr. Anja Brinkmann, seit anderthalb Jahren erst angestellt, dann als Partnerin in der Praxis, macht – zunächst – alleine weiter.

46 Jahre hat Dr. Michael Klessing als Arzt praktiziert. In Rheinland-Pfalz hatte der Internist Klessing sowohl eine eigene Facharztpraxis als auch eine Abteilung in einem Krankenhaus mit Belegbetten. „Es war ein hoher Stress. Man musste häufig nachts und am Wochenende raus, hatte kaum Urlaub“, schildert er. Wegen seiner Frau zog der Mediziner nach Kölkebeck. Im Frühjahr 2012 war er bereits im Ruhestand, als ihn Altbürgermeister Heinrich Consbruch ihn ansprach, ob er nicht Vertretung in der Hausarztpraxis von Dr. Claus Amelung in Brockhagen machen wollte. „Eigentlich hatte ich mir geschworen: nie wieder. Die Bürokratie und die Abrechnungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung wollte ich nicht mehr“, so Klessing. Dennoch ließ er sich darauf ein – und blieb.