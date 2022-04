Nun kommt alles aus einer Hand

Die Lübbecker Hafen GmbH, die bisher das Umschlagsgeschäft auf dem vormals gepachteten Gelände betrieb, hat das operative Geschäft auf die Raiffeisen Lübbecker Land AG übertragen. Die Raiffeisen Lübbecker Land AG gehört nun mit ihrem Hafen in Lübbecke zum Verbund „Hafenband am Mittellandkanal“. Für die Kunden soll sich nichts ändern.

Das „Hafenband am Mittellandkanal“ ist eine Kooperation der Hafen Bückeburg-Berenbusch GmbH, der Stadt Espelkamp, der Wirtschafts-Betriebsgesellschaft Hille mbH, der Raiffeisen Lübbecker Land AG sowie der Mindener Hafen GmbH. Es unterstützt bei der Vermittlung zwischen Kunden und Unternehmen im Verbundraum und bei der Erarbeitung optimaler Transportketten.

Seit 1975 waren die Stadtwerke Lübbecke GmbH Eigentümer der Grundstücke im Hafen Lübbecke. Betreiberin des Lübbecker Hafens ist seit 2007 die Lübbecker Hafen GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Raiffeisen Lübbecker Land AG.

Die Stadtwerke Lübbecke GmbH hat zum September 2020 alle in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke und Anlagen im Lübbecker Hafen an die Raiffeisen Lübbecker Land AG veräußert. Vom Wasser- und Schifffahrtsamt wurden die Genehmigungen zum Betrieb des Hafens auf die Raiffeisen Lübbecker Land übertragen.

Im Zuge dieser Veränderungen ist die Raiffeisen Lübbecker Land auch anstelle der Stadtwerke Lübbecke Mitglied in der Kooperation „Hafenband am Mittellandkanal“ geworden.

„Wir sind seit 2015 Besitzer des südlich angrenzenden Grundstückes an das Hafengelände. Durch den Erwerb und die Zusammenführung des Geschäfts erhoffen wir uns weitere Wachstumsschritte an dem Standort in Lübbecke,“ so Karl-Heinz Eikenhorst, Vorstand der Raiffeisen Lübbecker Land.

„Für die Kunden der Lübbecker Hafen GmbH wird sich wenig ändern,“ ergänzt Timo Buschendorf, Standortleiter in Lübbecke und Geschäftsführer der Lübbecker Hafen GmbH.

„Die Ansprechpartner und die laufenden Verträge der Kunden bleiben unverändert. Aus Kundensicht wird sich ausschließlich der Rechnungssteller ändern. Wichtige organisatorische Schritte wie EDV, Qualitätsmanagement oder Anschaffung und Wartung von Maschinen laufen dann nicht mehr zweispurig, sondern können zusammengefasst werden. Dadurch können wir den Gesamtstandort stärken und für die Zukunft sicher aufstellen“, führt Timo Buschendorf weiter aus.

Im vergangenen Jahr sind im Hafen Lübbecke insgesamt etwa 200.000 Tonnen – überwiegend Getreide, Raps, Düngemittel, Kalk und Mineralölprodukte – umgeschlagen worden.

An der etwa 210 Meter langen Kaimauer können bei einer Wassertiefe von vier Metern zwei Binnenschiffe gleichzeitig gelöscht und auch Schwergüter umgeschlagen werden.