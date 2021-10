Nun wird doch noch eine Brücke gebaut

Straßen NRW knickt ein und will zur Weserbrückensperrung eine Bürgerversammlung in Höxter anbieten – mit Kommentar

Höxter

Der Landesbetrieb Straßen NRW will nun doch eine Bürgerversammlung zur Sanierung der Weserbrücke in Höxter anbieten. Darüber informierte Bürgermeister Daniel Hartmann am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Sabine Robrecht