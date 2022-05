Nur der Senf war zu scharf

45 Grundschüler aus Schloß Holte-Stukenbrock sind vom Ausflug in das „Sea Life“ nach Hannover begeistert

Schloß Holte-Stukenbrock

45 Grundschulkinder haben in der zweiten Woche der Osterferien das Angebot der OGS-Ferienspiele an der Michaelschule Liemke genutzt. Höhepunkt war der gemeinsame Ausflug der Pollhans-, Grauthoff-Elbracht- und Michaelschüler zum „Sea Life“ nach Hannover. Den Mittelpunkt des Sea Life mit seinen 2500 Tieren in über 40 Becken und Aquarium bildet das 300.000 Liter fassende Ozeanbecken.

Von Dirk Heidemann