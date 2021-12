Nur ein einziges Türchen öffnet sich

Leider nur ein sehr kurzer „Lebendiger Adventskalender“ in Werther: Frauenkreis „Auszeit“ hält Andacht am Gemeindehaus

Nur der Auftakt des „Lebendigen Adventskalenders“ am 1. Dezember konnte noch stattfinden. Die Evangelische Kirchengemeinde Werther hat die drei weiteren Veranstaltungen der Reihe abgesagt.

Anstatt der 24 Stationen in normalen Jahren war das Programm ohnehin schon deutlich reduziert worden. „Wir wollen übergangsweise den Adventskalender in der üblichen Form viermal stattfinden lassen“, heißt es noch im aktuellen Gemeindebrief. Jeweils mittwochabends wollte man sich an unterschiedlichen Orten zum Innehalten, Beten, Singen und einem netten Beisammensein treffen.