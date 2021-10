Nur ein Schritt vom ersehnten Tod entfernt

Bielefeld

Die Verabredung via Internet zum gemeinsamen Selbstmord gehört heute leider zur Realität. Im Jahr 2000 sorgte ein Fall für Schlagzeilen, als sich ein 25-jähriger Norweger und eine 17-jährige Österreicherin in Norwegen vom 600 Meter hohen Prekestolen (Predigtstuhl) in den Tod stürzten. Sie hatten sich zuvor im Internet kennengelernt und zum gemeinsamen Suizid verabredet.

Von Uta Jostwerner