Nur eine Fahrspur in Richtung Kurstadt

Bad Wünnenberg

Der Umbau und die Instandsetzung des ersten Bauabschnittes zwischen der L 754 (Bürener Straße) und dem Übergang von der B 480 auf die A 33 werden in dieser Woche fertiggestellt. Das hat Straßen NRW am Montag mitgeteilt. Im Anschluss werde in Richtung Bad Wünnenberg der erste Teilabschnitt zwischen der L 754 und dem Ausbauende der Ortsumgehung Bad Wünnenberg auf einer Länge von 700 Metern fortgesetzt.