Nur fünf neue Infektionen bestätigt

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind die Infektionszahlen im Laufe der vergangenen Woche „tendenziell gesunken“: Am 20. September lag der Inzidenzwert bei 83, aktuell steht der Wert auf 53,5. Allerdings gestalte sich derzeit „eine Prognose schwierig“. Man gehe allerdings weiter „von etwa gleichbleibenden bis sinkenden Fallzahlen“ aus.

Laut Kreisgesundheitsamt sind aktuell 345 Personen infiziert. Insgesamt haben sich im Verlauf der Pandemie bisher 13.250 Menschen im Kreis Herford infiziert, davon gelten 12.713 als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 53,5.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (72), Herford (119), Hiddenhausen (22), Löhne (57), Rödinghausen (4), Kirchlengern (18), Spenge (5), Enger (19) und Vlotho (29).

31- bis 40-Jährige sind die größte Gruppe

Aktuell sind im Kreisgebiet insgesamt 782 Personen in Quarantäne, davon 437 Kontaktpersonen. Weiterhin sind überwiegend jüngere Menschen infiziert, allerdings sind die ganz jungen Gruppen (unter 20 Jahren) nicht mehr die stärkste Gruppe unter den Neuinfizierten. Die meisten Infektionsmeldungen der vergangenen Woche sind in der Gruppe der 31- bis 40-Jährigen zu finden (21 Prozent). Bei den 21- bis 30-Jährigen und der Gruppe der 41- bis 50-Jährigen liegen sie bei je 17 Prozent, bei den bis 10-Jährigen bei 9,8 Prozent, bei den 11- bis 20-Jährigen bei 14,5 Prozent, den 51- bis 60-Jährigen bei 7,8 Prozent, bei den 61- bis 70-Jährigen bei 5,2 Prozent, bei den 71- bis 80-Jährigen bei 3,2 Prozent sowie bei Menschen über 80 Jahren bei 3,9 Prozent.

Bisher sind im Zusammenhang mit der Pandemie im Kreis Herford 192 Menschen gestorben, wobei 170 Personen an Corona und 22 mit Corona gestorben sind.

Acht Personen werden wegen Covid-19 stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Insgesamt befinden sich derzeit neun Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

158.000 sind vollständig geimpft

Im gesamten Kreis Herford meldet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (Stand 27. September) insgesamt 310.158 Impfungen. 163.958 Menschen im Kreisgebiet haben demnach bereits eine Erstimpfung, 146.200 eine Zweitimpfung erhalten, 158.005 sind bereits vollständig geimpft. Insgesamt sind zusätzlich 1.916 Boosterimpfungen (überwiegend in Arztpraxen) durchgeführt worden.

171.529 (davon 88.920 Erstimpfungen) wurden im Impfzentrum, 115.677 Impfungen (davon 62.938 Erstimpfungen) in den Arztpraxen, 17.055 Impfungen (davon 8.999 Erstimpfungen) über mobile Teams und 5.897 (davon 3.101 Erstimpfungen) in den Krankenhäusern durchgeführt.

Seit dem 26. August werden Jugendliche ab 12 Jahren auch an den Schulen im Kreisgebiet geimpft. Am 16. September starteten die Zweitimpfungen. Noch bis Ende des Monats sind mobile Impfteams für Erst- und Zweitimpfungen an den unterschiedlichen Schulstandorten im Kreisgebiet unterwegs. Bisher haben an den weiterführenden Schulen 2.343 Impfungen stattgefunden, davon 1.378 Erst- und 965 Zweitimpfungen.