Nur gucken, nicht anfassen

Bielefeld Chapter Germany der Harley Owners Group feiert sein 25-jähriges Bestehen in Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Als Wolfgang Gerbig auf dem Holter Kirchplatz den Motor seiner Heritage anwirft, drehen sich die Leute um. Harley Davidson ist Kult – das wird dem Fahrer eines Bikes des US-amerikanischen Herstellers in solchen Momenten immer wieder bewusst. Ganz viele dieser Momente wird es vom 17. bis 19. Juni geben, wenn das Bielefeld Chapter Germany der Harley Owners Group (HOG) an drei Tagen sein 25-jähriges Bestehen in Stukenbrock feiern wird.

Von Dirk Heidemann