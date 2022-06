Nur mal kurz mit dem Rad nach Gent

Sportler sind ein bisschen verrückt, aber auch zielstrebig und erfolgsbesessen. „Ich bin leidenschaftlicher Amateursportler“, sagt Noris Katilar. Der Vlothoer setzte sich für mehr als 33 Stunden auf sein Gravel Bike und fuhr in einer Tour von Vlotho durch die Niederlande bis ins belgische Gent. Jetzt berichtet der 48-Jährige, was er dabei erlebte und was die Tour für ihn zu etwas Besonderem machte.

Noris Katilar ist sportlich und hat schon mehrere lange Radtouren absolviert, so dass sein Umfeld von der Idee an sich wenig überrascht war. „Meine Kumpels waren in Gent, wir wollten das lange Wochenende dort verbringen. Ich hab nur gesagt, ich fahre kurz mit dem Rad hin“, sagt er. Gewundert hat sich niemand wirklich – sie kennen ihren Kumpel eben ganz gut und hatten für den Rückweg einen Fahrradgepäckträger für den Familienvater am Auto montiert.