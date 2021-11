Nur noch 2G am Klinikum Halle

Das Klinikum Bielefeld passt die Regeln für Besucher der massiv gestiegenen Inzidenz an. Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter, so das Klinikum, gelte ab Montag, 15. November, die 2-G-Regel für Besucher.

Das Klinikum Halle ist vom 15. November an nur noch für Besucher zugänglich, die geimpft oder genesen sind (2G).

Die neue Regelung gilt für alle drei Standorte in Bielefeld-Mitte, Bielefeld-Rosenhöhe und eben auch Halle. Ausnahmen von der 2G-Regelung gibt es bei ethischen und medizinischen Notfällen.

Besucher benötigen demnach einen Nachweis der vollständigen Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff, die vor mindestens 15 Tagen stattgefunden hat, in deutscher Sprache oder offizieller Übersetzung. Bei Genesenen muss ein Nachweis über den Genesenen-Status vorgelegt werden (negatives PCR-Testergebnis, mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate alt). Ungeimpfte Personen, dazu zählen auch Kinder unter zwölf Jahren und Personen, die sich nicht impfen lassen können. Sie erhalten zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter im Klinikum keinen Zutritt als Besucher.

Besuche seien von 14 bis 18 Uhr möglich. Erwachsene Patientinnen und Patienten dürften pro Tag einen Besuch für eine Stunde erhalten, heißt es vom Klinikum.

Für die werdenden Väter beziehungsweise Begleitpersonen zur Entbindung gilt in den Kreißsälen am Klinikum Bielefeld-Mitte und am Klinikum Halle die 3G-Regel während der Geburtsphase. Wichtig: auch geimpfte und genesene Begleitpersonen müssen einen negativen Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Die Nutzung eines Familienzimmers auf der Geburtshilfestation ist nur geimpften oder genesenen Vätern und Begleitpersonen möglich.