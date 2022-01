Nur noch am Computer und Handy

Minden/Lübbecke

Was tun, wenn das Kind nur auf den Bildschirm starrt? Gerade in der Corona-Pandemie saßen Kinder und Jugendliche oft geradezu zwangsläufig sehr viel öfter an Computer oder Handy als ohnehin schon. Zu diesem Thema lud der Präventive Rat des Kreises Minden-Lübbecke pädagogische Fachkräfte zu einem moderierten Zoom-Meeting ein.