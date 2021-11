Nur noch ein Besucher pro Tag

St.-Vincenz-Kliniken in Paderborn und Salzkotten verschärfen Corona-Regeln

Paderborn/Salzkotten

Die St.-Vincenz-Kliniken in Paderborn und Salzkotten verschärfen die Besuchsregeln und bieten keine Corona-Schnelltests mehr im Krankenhaus an. Das teilte die Einrichtung am Donnerstag mit.

