Nutten und Koks jetzt erst im Mai ’22

Ihre ursprünglich für 2020 geplanten Tournee mussten Mary Roos und Wolfgang Trepper bereits um ein Jahr verschieben. Leider müssen nun die Termine aus den bekannten Gründen erneut verschoben werden. In Beverungen machen die beiden daher erst am 14. Mai 2022 Station, teilt die Kulturgemeinschaft mit. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Bereits gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Langeweile im Anti-Aggressionskurs

Nach dem großen Erfolg und 150.000 Zuschauer bei „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ hatten sich die Grande Dame des Schlagers Mary Roos und der König des Verrisses Wolfgang Trepper im anschließenden Anti-Aggressionskurs gelangweilt. Und sich dann viele traurige Briefe geschrieben. Mary wollte wissen: Wie geht’s eigentlich Peter Alexander, was macht denn Ibo so, wann kann Marianne Rosenberg einen Führerschein machen? Wolfgang denkt über alte Sachen aus dem Fernsehen nach: Wann kommt der Hustinettenbär, wo sind die Pferde der Shiloh-Ranch geblieben und wer hat an der Uhr gedreht?

Jeder bekommt sein Fett weg

Und deshalb gibt es die Fortsetzung des Erfolgsprogramms und das heißt nur folgerichtig: „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren!“ Es gibt noch so viel Neues aus Hitparade und Disco zu erzählen, die alten Zeiten liegen wieder aufgeschlagen da und was neu ist, bekommt sein Fett weg. Ob Ben Zucker oder Jürgen Drews, Wincent Weiss oder Roy Black, Helene Fischer oder Lolita, tot oder lebendig: alle können sich auf was gefasst machen.