Obduktion ohne Säge und Skalpell

Detmold

Welche Schäden richtet das Corona-Virus an Organen an? Wie breitet es sich im Körper aus? Das Institut für Pathologie am Klinikum Lippe gehört zu einem Forschungsnetzwerk deutscher Universitätskliniken, die verstorbene Corona-Patienten obduzieren und ihre Ergebnisse zu Forschungszwecken in eine Datenbank unter Leitung der Technischen Hochschule Aachen einstellen.

Von Christian Althoff