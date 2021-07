Oberwelland übernimmt von Pottmeyer

Seine persönlichen Dinge verstaut Reinhard Pottmeyer vorerst in einem Lkw-Auflieger, der seit einigen Tagen vor dem Gebäude steht. Der Getränkemarkt und das Haushaltswaren-Geschäft Maßmann sind nahezu völlig leergeräumt. Die Zeichen stehen auf Abschied an der Engerstraße 36.

Der Geschäfts- und Wohngebäudekomplex mit der markanten Glaspyramide auf dem Dach geht in neue Hände über: Zum 1. August verkauft Pottmeyer die Immobilie an eine GbR der Familie Oberwelland, die in Häger das Traditionsunternehmen „Werther – Die Möbelmanufaktur“ betreibt.