Objekt aus katholischer Lagerkirche

Ortsheimatpfleger Günter Potthoff hat jetzt von einem Stukenbrock-Senner eine hölzerne Altarplatte aus der St.-Bruno-Kirche bekommen, die er jahrelang in der Scheune gelagert hatte. Der Mann hatte selbst als Messdiener noch an dem Altar gedient. Die Platte kommt jetzt als Objekt in die Sonderausstellung in der ehemaligen Entlausung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar