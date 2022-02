„OBS strahlt überregional“

Das Orange Blossom Special Festival (OBS) soll für die Stadt Beverungen ins Rennen gehen um den Westfalen-Weser-Kulturpreis 2022. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag wird die Verwaltung in die Ratssitzung an diesem Donnerstag einbringen. Bürgermeister Hubertus Grimm soll als Fürsprecher die Patenschaft übernehmen.

Das Line Up für das OBS 24 vom 3. bis 5. Juni steht. In welcher Form und Größe das Festival stattfinden kann, ist allerdings noch ungewiss. In der Ratssitzung am Donnerstagabend soll das Festival für den Westfalen-Weser-Kulturpreis nominiert werden.

Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG initiiert den Preis in diesem Jahr zum ersten Mal und möchte mit dem Wettbewerb die Projekte, Vereine, Initiativen und Kulturschaffenden ins Rampenlicht rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und Aushängeschilder für eine lebendige kulturelle Vielfalt sind. „Wer große Kultur einzig in den Metropolen und Oberzentren sucht, verpasst viel zu viele gute Ideen und kreative Köpfe, die unsere Gegend hervorbringt und auch anzieht“, so Westfalen Weser. Die Jury mit Vertretern aus verschiedenen Bereichen des kulturellen Lebens vergibt mehrere Hauptpreise (maximal 10.000 Euro für einen Einzelpreis), die gesondert gewürdigt werden. Das nach Vergabe der Hauptpreise verbleibende Budget werde als Kulturförderung an die verbleibenden Nominierungen vergeben, so dass es keine Verlierer geben werde.

OBS seit 1997 immer am Pfingstwochenende

Das OBS, das seit 1997 jährlich am Pfingstwochenende in Beverungen stattfindet, gilt als „Entdeckerfestival“ mit hohem musikalischen Niveau und einzigartiger Veranstaltungsatmosphäre. „Das OBS hat eine hohe kulturelle Bedeutung für Beverungen und die Region, es ist am hiesigen Standort verwurzelt, präsentiert aber Kultur aus der ganzen Welt in unserer Heimat und strahlt damit weit über die Region hinaus aus“, heißt es in der Beschlussvorlage. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Festivals für die Region sei hervorzuheben.

Durch die Zwangspause in 2020 und 2021 sei das OBS nun in eine prekäre finanzielle Situation geraten. Bauliche Veränderungen und Maßnahmen wurden in Angriff genommen, um die Veranstaltung zukünftig auch pandemiegerecht durchführen zu können. Denn: „Die Rolle als kulturelles Aushängeschild für Beverungen kann das OBS selbstredend nur dann wahrnehmen, wenn es – unter Umständen mit verringerter Besucherzahl – auch stattfinden kann“, heißt es abschließend.