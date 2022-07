„Ochsensee in Flammen“ fällt dieses Jahr in Schlangen aus

Der Angelsportverein Schlangen wird in diesem Jahr kein Fest „Ochsensee in Flammen“ veranstalten. Das bestätigte am Freitag der Vorsitzende Christian Liebscher auf Anfrage dieser Zeitung.

Das Fest „Ochsensee in Flammen“ ist weit über Schlangen hinaus beliebt. In diesem Jahr findet es nicht statt.

Die Veranstaltung ist seit vielen Jahren der Höhepunkt der Saison des ASV Schlangen gewesen und weit über Schlangen hinaus beliebt. Am Samstag wird stets traditionell das große Feuerwerk am See gezündet und am Sonntag die Floßregatta für Vereine und Hobbymannschaften ausgetragen.