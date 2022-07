Oetker gibt Gastro-Pläne auf

Bielefeld

Mit großen Ambitionen hat der Bielefelder Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker in den vergangenen Jahren erste Schritte in der Gastronomie gemacht. Doch nun sind alle Pläne für eine Expansion Makulatur. Mehr noch: Die zwei unter dem Namen „Gugelhupf & Du“ betriebenen Cafés in Frankfurt und die drei „Pudu Pudu“-Puddingbars in Kalifornien sind in den vergangenen Tagen geschlossen worden.

Von Oliver Horst