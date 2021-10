Oetker-Teilung schon Anfang November?

Der Oetker-Stammsitz in Bielefeld. Ein Teil des Konzerns soll in Kürze abgespalten und an die drei Kinder aus der dritten Ehe des 2007 verstorbenen Patriarchen Rudolf-August Oetker gehen. Der Rest – allen voran der Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker – bleibt im Besitz der beiden anderen Familienstämme mit insgesamt fünf Gesellschaftern.

Foto: Thomas F. Starke