Offen für vieles – Stadt sucht Teilnehmer

Werther

Es muss ja nicht gleich schon wieder die große Sause mit viel Remmidemmi sein. Aber nach langer Zeit wieder Musik, Tanz, dazu einen Kaffee oder ein Glas Wein, im Rahmen einer Veranstaltung zu genießen, dort Bekannte zu treffen – danach sehnen sich viele Menschen auch in Werther. Und zumindest in überschaubarem Rahmen und unter freiem Himmel könnte das schon in einigen Wochen möglich sein.

Von Volker Hagemann