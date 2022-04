Senner Lesequelle in Schloß Holte-Stukenbrock mit neuen Angeboten

Neben kleinen Buchausstellungen zu verschiedenen Anlässen werden aktuell thematische „Offene Nachmittage“ für Kinder organisiert, die zunächst einmal im Monat stattfinden.

Erstmals herrschte am Dienstag für zwei Stunden ein buntes Treiben mit mehr als 30 Kindern im und am Pfarrheim sowie in der Ems-Erlebniswelt. Farbenfrohe Gruppenspiele begleiteten die Aktion, graue Pflasterflächen vor dem Jugendheim wurden mit Straßenmalkreide bunt und farbenfroh gestaltet. Ganz besonders freuten sich die vier jugendlichen Betreuerinnen der Offenen Nachmittage darüber, dass eine Gruppe von Sechs- bis Achtjährigen spontan eine große ukrainische Flagge und Friedenstauben auf die Pflasterfläche zauberte.

Die Bücherei ist ab sofort nicht nur dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr, sondern auch an jedem ersten Donnerstag im Monat von 17.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Zum Medienbestand gehören jetzt zusätzlich beliebte Zeitschriften, die infolge einer durchgeführten Umfrageaktion und dank der finanziellen Unterstützung der Volksbank Rietberg abonniert worden sind.