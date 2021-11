Ohne Bändchen gibt‘s keinen Glühwein

Ohne Bändchen wird es auf dem Bad Oeynhausener Weihnachtsmarkt für die Besucher nichts geben – nicht einmal eine Bratwurst oder einen Glühwein. In Anlehnung an das Beispiel anderer Städte wie Bielefeld und Minden und der dort für den Besuch der Märkte getroffenen Regelungen wird es auch für den in Bad Oeynhausen eine Ausgabe von Bändchen für Besucher geben. Für den Markt gilt die 2G-Regelung. Und das soll stichprobenartig und regelmäßig kontrolliert werden.

Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen: 2G-Regelung und Bändchenausgabe für Besucher an drei Standorten

So hat es Bürgermeister Lars Bökenkröger am Donnerstagnachmittag beschrieben. Seine klare Aussage: „Wir werden den Weihnachtsmarkt durchführen.“ Eröffnet werden soll er am Montag, 22. November, symbolisch an einem neuen, auf dem Ino­wroclaw-Platz aufgebauten Tor.