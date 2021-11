„Ohne Eisdiele ist es hier tot“

Seit 1959 treffen sich die Menschen in der Eisdiele in der Vlothoer Innenstadt. Anfang Oktober ist Betreiber Lourenco Garcia mit seiner Familie zurück nach Portugal gekehrt. Weil sich immer noch kein Nachfolger für das Eiscafé Corona gefunden ist, macht sich jetzt ein Makler auf die Suche.

Die Eisdiele in der Vlothoer Innenstadt ist seit bald 63 Jahren der Ort, an dem in den warmen Monaten immer etwas los ist. Hier trifft man sich mit Freunden, genießt einen Eisbecher, trinkt einen Cappuccino oder steht für sich und seine Kinder für ein paar Kugeln Vanille- oder Erdbeereis an. Der letzte Betreiber war Lourenco Garcia. Anfang Oktober ist er mit seiner Familie zurück nach Portugal gegangen. Die Frage, die ihm die Stammkunden immer wieder stellten, konnte er nicht beantworten: „Wie geht es weiter mit dem Eiscafé Corona?“