Ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Unter anderem wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich am kommenden Dienstag, 4. Januar, ein 40-Jähriger aus Spenge vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen verantworten. Beginn der Verhandlung ist um 9.15 Uhr.

Ein 40-jähriger Spenger, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen und in eine Verkehrsinsel gekracht sein soll, muss sich vor Gericht verantworten.

​Dem Mann wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, im vergangenen September in der Kurstadt mit seinem nicht zugelassenen und nicht versicherten Wagen unterwegs gewesen zu sein. Außerdem habe er in einem „alkohol- und rauschmittelbedingt fahruntüchtigem Zustand“, wie es in der Anklage heißt, und zudem ohne Führerschein hinter dem Steuer seines Autos gesessen.

Laut Anklageschrift soll der Spenger wegen seiner Fahruntüchtigkeit zunächst gegen einen Bordstein gefahren sein. Doch damit nicht genug: Der 40-Jährige soll anschließend mit seinem Wagen auch noch gegen eine Verkehrsinsel gekracht sein.