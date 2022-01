Ohne Piks kein Job in der Pflege

„Erfreulicherweise haben wir mit mehr als 95 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Immunisierungsquote in der gesamten KHWE erreicht“, sagt Isabell Waschkies, Pressesprecherin der Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge. In den vergangenen Wochen habe die KHWE mit kleineren Kampagnen innerhalb des Unternehmens regelmäßig für die Impfung geworben, ein Betriebsarzt biete nach wie vor regelmäßig Termine für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung an. „Darüber hinaus haben die Vorgesetzten Einzelgespräche mit ungeimpften Mitarbeitern geführt, um sie doch noch von einer Impfung überzeugen zu können“, schildert Waschkies. Erst vor wenigen Tagen habe die Geschäftsführung dazu aufgerufen, sich unter dem Motto „Final Call: Jetzt impfen und an Bord der KHWE bleiben“ gegen Corona impfen zu lassen. Diese Aktion sei insofern sehr erfolgreich gewesen, als dass sich daraufhin mehrere Mitarbeiter für eine Erstimpfung entschieden haben und die Zahl der Ungeimpften bei der KHWE weiterhin kleiner werde. „Wir gehen davon aus, dass sich in dieser und kommenden Woche weitere Mitarbeiter für eine Impfung entscheiden werden“, so Waschkies.

