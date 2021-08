Ohne Porsche zurück zu Gabi

Bernd Stelter ist in Schloß Neuhaus dem Glück auf der Spur

Schloß Neuhaus

Ein kleines bisschen Normalität will Stelter den Besuchern seines aktuellen Programms „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ bieten. Am Freitagabend trat er in Schloss Neuhaus auf – bei durchaus sommerlichen Temperaturen. Die Stuhlreihen, im Zeichen von Corona ordnungsgemäß gelichtet, waren zu etwa zwei Dritteln besetzt.

Von Peter Lakebrink