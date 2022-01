Brakel

Um eine verschlossene Tür zu öffnen, braucht man einen Schlüssel. Was seit vielen Jahren selbstverständlich war, gilt heute so nicht mehr. Autos lassen sich per Knopfdruck auf der Fernbedienung entriegeln, in Hotels und anderen Gebäuden bekommt man vermehrt Plastikkarten oder Transponder statt Schlüssel. Ohne Schlüssel zum Erfolg – auf diese Devise setzt jetzt auch FSB, Hersteller von Tür- und Fensterbeschlägen aus Brakel.

Von Meike Oblau