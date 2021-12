Ohne täglichen Test läuft nichts

Geimpft, genesen oder ungeimpft: völlig egal! Denn bei der Firma Mettenmeier in Paderborn muss sich jeder täglich testen, der die Firmenzentrale in der Klingenderstraße betritt. Die Kosten übernimmt der Arbeitgeber.

„So haben wir in der vorletzten Woche fünf Fälle entdeckt – drei bei Geimpften, zwei bei Ungeimpften –die sonst so schnell nicht alle aufgefallen wären“, ist Ulrich Mettenmeier als geschäftsführender Gesellschafter von seinem Vorgehen überzeugt. Er macht in seinem IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen klare Ansagen. „Jeder Mitarbeiter, der nicht im Homeoffice ist, muss jeden Tag einen Test machen – auch die Geimpften“, sagt er. Die Ungeimpften könnten einen Nachweis eines Testzentrums vorlegen oder sich vor Ort in der Teststation im Eingangsbereich unter Aufsicht testen. „Die Geimpften können sich ohne Aufsicht testen und das Ergebnis dann angeben“, sagt Ulrich Mettenmeier.