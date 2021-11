Ohne Vorderrad unterwegs

Ohne Vorderrad fuhr am Sonntagnachmittag ein 70-jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat entlang der Bundesstraße 482 in Minden. Bei einer Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass der Mann seinen Wagen mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gelenkt hatte.

Gegen 17.50 Uhr hatten Zeugen ein verdächtiges Auto auf der B 482 in Fahrtrichtung Petershagen gemeldet. Obwohl an dem Wagen der rechte Vorderreifen geplatzt war, fuhr der Passat-Fahrer weiter. Einige hundert Meter weiter löste sich das gesamte Vorderrad und das Fahrzeug verließ an der Abfahrt Röcke die Bundesstraße.

Kurze Zeit später stellte der Fahrer das Auto in der Straße „Am Lohkamp“ ab und entfernte sich. Als er sich dem Bereich der Meißner Dorfstraße näherte, entdeckte er den Streifenwagen und flüchtete zu Fuß auf ein angrenzendes Grundstück. Dort im Garten konnten die Polizisten den 70-Jährigen stellen. Im Anschluss an die Blutprobe auf der Polizeiwache Minden behielten die Beamten der Führerschein des Mannes aus Petershagen ein.