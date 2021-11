Ohrenschmaus und Augenweide

„Was für ein Leben als Leichtmatrose mit schmutziger Hose und blau wie das Meer“, dichten die Zucchini Sistaz. Dumm ist nur, dass der besungene Protagonist mit Ozean und Wellen nicht so viel am Hut hat und viel lieber Bäckermeister geworden wäre. Denn er liebt nicht das Meer, sondern das Mehl.

Steinhagener Kulturtage: Zucchini Sistaz entführen das Publikum mit „Tag am Meer“ in die Südsee

Derartige Geschichten erzählen die drei Gemüsikanntinnen aus Deutschlands heimlicher Swinghauptstadt Münster. Sie verpacken ihre Lebens- und Liebesweisheiten in atemberaubend schöne Arrangements bekannter Klassiker und sich selbst in phantasievoll gestaltete Kostüme. „Wir haben Sie vermisst“, haucht Bassistin Jule Balandat ins Mikrophon und hofft, dass es den 250 Menschen in der ausverkauften Schulzentrums-Aula umgekehrt genauso geht. Nicht ganz unerwartet gibt es kräftigen, zustimmenden Applaus, was Tina Werzinger an der Gitarre zu dem Kalauer veranlasst: „Wer kann zu Steinhagen schon nein sagen?“