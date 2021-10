Ökosystem der Weser stark bedroht

Protestaktion am Sonntag in gleich drei Bundesländern – auch an der Weserbrücke von Holzminden. Das Problem ist nicht neu: Jeder Autofahrer fürchtet Salz, wenn es an der Karosserie nagt. Ähnlich verhält es sich in Flüssen wie der Weser, wenn zu viel Salz eingeleitet wird und nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt darunter zu leiden hat, sondern auch wichtige, technische Vorrichtungen Schaden nehmen.

Peter Thiele aus Höxter ist sauer: „Bauwerke sind dadurch zerstört worden, Spundbohlen stark verrostet. Die Politik hat nichts dagegen unternommen. Allein die Schachtschleuse in Minden hat über elf Millionen Euro gekostet, um sie zu sanieren.“ Der 66-Jährige ist Angler aus Leidenschaft und schon seit 1977 im Verein. Ihm und vielen anderen Bürgern reicht es, die am Sonntag mit Protestaktionen in den Bundesländern Niedersachsen, Hessen und Thüringen gegen die jahrzehntelange Einleitung salzhaltiger Abwässer durch das Unternehmen „K + S“ (börsennotiertes Bergbauunternehmen mit Sitz in Kassel) aufmerksam gemacht haben. An der Weserbrücke bei Holzminden waren sie aus der ganzen Region gekommen, um rund eine Stunde lang mit Plakaten und großen Bannern auf die Gefahren durch die Versalzung der Werra und Weser hinzuweisen. Die 44-jährige Tina Deeken und Tobias Prüßler (41) brachten ihren Protest schwimmend zum Ausdruck. Sie stiegen in Höhe der Tonenburg bei Albaxen in die Weser und erreichten nach rund 30 Minuten das Ufer in Holzminden, wo sie von den rund 100 Teilnehmern mit viel Beifall für ihre starke Leistung empfangen wurden.

Der zehnjährige Luca war mit seinem Opa Bernd Tesmer dabei. Der Junge ist bereits Mitglied des Sportfischereivereins Bad Karlshafen und schaut seinem Großvater oft beim Angeln an der Weser über die Schulter. Tesmer: „Die Weser verändert sich – leider nicht zu ihrem Vorteil. Gerade die Süßwasserfische und andere Bewohner der Flüsse erleiden ein vermeidbares Schicksal. Ich wünsche mir, dass mein Enkelkind später auch noch fischen gehen kann.“ Der Höxteraner Angler Thiele ergänzt: „Durch den hohen Salzgehalt verschwinden die Wasserpflanzen. Alles geht kaputt. Das dürfen wir nicht zulassen!“

Die BUND-Landesverbände appellieren daher an die Umweltminister von Niedersachsen, Hessen und Thüringen, sich für die konsequente Reduktion der Salzeinleitungen in Werra und Weser einzusetzen.

Denn die Politik entscheidet Mitte November 2021 über den neuen „Bewirtschaftungsplan Salz“. Dieser legt die Grenzwerte für die Einleitung salzhaltiger Abwässer durch „K + S“ in Werra und Weser für die Jahre 2022 bis 2027 fest. „Wir brauchen lebendige Flüsse“, so Susanne Gerstner (Landesgeschäftsführerin des BUND Niedersachsen). „Die lebensfeindliche Salzbelastung von Werra und Weser muss endlich ein Ende haben. Schon jetzt sind die Ökosysteme der Flüsse nahezu vollständig zerstört.“

Fische in der Oberweser würden laut BUND massive Hautschäden und Krankheitsbilder zeigen. Gerstner: „Für unsere Süßwasserfische und all die anderen Flussbewohner sind weitere Salzeinleitungen ein Todesurteil!“ Es läuft eine weitere Aktion: Die BUND-Landesverbände haben einen Online-Appell an die Minister gerichtet, der im Internet unter „www.bund-niedersachsen.de/schluss-mit-der-poekelei“ von Bürgern unterzeichnet werden kann.