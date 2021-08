„Oktoberfest light“ in Schwaney

Altenbeken-Schwaney

Das Oktoberfest in einer Zeltstadt in der Mitte Schwaneys gehört mittlerweile zu den blau-weißen Traditionsveranstaltungen am Rande des Eggegebirges. Wurde 2019 noch zehnjähriges Jubiläum gefeiert, so musste 2020 die Veranstaltung coronabedingt schweren Herzens abgesagt werden. In diesem Jahr soll aber, an die Tradition anknüpfend, wieder in Dirndl und Lederhose gefeiert werden.